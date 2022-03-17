Продажи Detroit: Become Human превысили 6,5 миллиона копий

Продажи игры Detroit: Become Human от французской студии Quantic Dream составляют около 6,5 миллиона копий. Об этом компания сообщила на своем официальном сайте в финансовом отчете за 2021 год.

В компании утверждают, что это самая коммерчески успешная игра в истории студии. За 2021 год было продано более миллиона копий только в Steam.

Игра вышла в 2018 году только на PlayStation 4, но годом позже портировалась на PC.

Сейчас Quantic Dream работает над тремя большими проектами, один из них — Star Wars Eclipse. О двух других проектах официальной информации нет.