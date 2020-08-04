Призовой фонд The International 10 превысил 31 миллион долларов

Призовой фонд The International 2020 достиг отметки в 31 миллион долларов. Это случилось спустя 69 дней после релиза Battle Pass 2020. За аналогичный период в прошлом году обладатели боевого пропуска увеличили призовой TI9 до 29,2 млн.

Призовой фонд турниров The International пополняется за счет продаж Battle Pass и уровней к нему — Valve предоставляет только базовую сумму в 1,6 млн. В 2020 году разработчики Dota 2 уже выпустили две сокровищницы Immortal Treasure и одну Collector's Cache, а также провели акцию с особым набором по сниженной цене.