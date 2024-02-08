Призовой фонд «Московского Киберспорта» превысит 1 миллион рублей

Первое полугодие марафона бесплатных онлайн-турниров «Московский Киберспорт» 2024 года стартует 16 февраля.

Соревнования проводит Федерация компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы. В рамках серии пройдет более 50 турниров по восьми видам программы: Valorant, Counter-Strike 2 (5x5), Counter-Strike 2 (2x2), Dota 2, League of Legends, «Мир Танков», Hearthstone Battlegrounds и Teamfight Tactics. Общий призовой фонд соревнований составит более 1 миллиона рублей.

Участники «Московского Киберспорта» смогут получить спортивные разряды. Команды и спортсмены, занявшие первое и второе места, будут приглашены в специальные турниры, призерам которого присвоят разряды (1-е место — 1-й разряд, 2-е место — 2-й разряд , 3-е место — 3-й разряд). Разрядные соревнования пройдут в мае, точная дата будет озвучена позднее.

Все онлайн-турниры проходят на платформе cybermos.ru, которая была создана специально для проекта «Московский Киберспорт».