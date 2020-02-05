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Призовой фонд чемпионата России по киберспорту в 2020 году составит 4 миллиона рублей

08:50

Федерация компьютерного спорта России опубликовала регламент чемпионата страны по киберспорту в 2020 году. В новом сезоне соревнования пройдут по шести дисциплинам: к Dota 2 и Clash Royale добавились StarCraft II, NHL 20, Tekken 7 и симулятор дрон-рейсинга Rotor Rush. Общий призовой фонд турнира составит 4 миллиона рубле.

Поучаствовать в квалификациях на чемпионат России могут все граждане страны старше 14 лет. Регистрация на отборочные доступна по ссылке. В предыдущем сезоне турнира сыграли более 20 тыс. киберспортсменов. Победителем в Dota 2 стал состав FrendlyTeam, за который на тот момент выступали три представителя Team Empire.

Финал чемпионата состоится в мае 2020 года. Точное место его проведения пока не выбрано. Представители ФКС России сообщили, что в качестве площадки для LAN-финала рассмотрят в том числе и региональные субъекты. Предыдущий турнир завершился в Москве на Yota Arena.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/prizovoi-fond-chempionata-rossii-po-kibersportu-v-2020-godu-sostavit-rub4-milliona

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