Призовой фонд чемпионата России по киберспорту в 2020 году составит 4 миллиона рублей

Федерация компьютерного спорта России опубликовала регламент чемпионата страны по киберспорту в 2020 году. В новом сезоне соревнования пройдут по шести дисциплинам: к Dota 2 и Clash Royale добавились StarCraft II, NHL 20, Tekken 7 и симулятор дрон-рейсинга Rotor Rush. Общий призовой фонд турнира составит 4 миллиона рубле.

Поучаствовать в квалификациях на чемпионат России могут все граждане страны старше 14 лет. Регистрация на отборочные доступна по ссылке. В предыдущем сезоне турнира сыграли более 20 тыс. киберспортсменов. Победителем в Dota 2 стал состав FrendlyTeam, за который на тот момент выступали три представителя Team Empire.

Финал чемпионата состоится в мае 2020 года. Точное место его проведения пока не выбрано. Представители ФКС России сообщили, что в качестве площадки для LAN-финала рассмотрят в том числе и региональные субъекты. Предыдущий турнир завершился в Москве на Yota Arena.