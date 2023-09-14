Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 20:19

Президент России поручил провести турнир по игре «Мир танков»

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
World of Tanks.
Фото Lesta.

Президент России Владимир Владимирович Путин поручил провести первый в истории Дальнего Востока региональный киберспортивный турнир.

Соревноваться будут игроки в «Мир танков», а в организации мероприятия будет принимать участие компания-издатель «Lesta Games».

Предполагается, что такие турниры будут проходить ежегодно и привлекут сотни игроков и сотни тысяч зрителей. В этом году состязания будут проходить во всех регионах страны, а финал состоится во Владивостоке.

Источник: ТАСС
12
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
КХЛ назвала суммы выплат клубам лиги: ЦСКА — лидер, последний — «Куньлунь»
Поздняков о нейтральном статусе россиян на Олимпиаде: «Понимаем тех, кто хочет выступить, несмотря на несправедливые условия»
Премьер Армении Пашинян заявил о провале миссии миротворцев РФ
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
В ходе отражения атаки пять катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Госдуме РФ предлагают признать желание купить новый iPhone расстройством психики

Стрельба по детям в GTA — норма или нет? Мнения игроков разделились
Новости
RSS RSS
Все новости