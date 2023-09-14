Президент России поручил провести турнир по игре «Мир танков»
Президент России Владимир Владимирович Путин поручил провести первый в истории Дальнего Востока региональный киберспортивный турнир.
Соревноваться будут игроки в «Мир танков», а в организации мероприятия будет принимать участие компания-издатель «Lesta Games».
Предполагается, что такие турниры будут проходить ежегодно и привлекут сотни игроков и сотни тысяч зрителей. В этом году состязания будут проходить во всех регионах страны, а финал состоится во Владивостоке.
Источник: ТАСС
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