Представлена самая дорогая видеокарта GeForce RTX 4090 — за нее просят почти 200 тысяч рублей

Китайская компания Maxsun анонсировала свою версию видеокарты GeForce RTX 4090 — за нее просят 2 тысячи долларов или 192 тысяч рублей.

RTX 4099 MGG. Фото Maxsun

RTX 4090 MGG разогнана до 2580 МГц тактовой частоты и оснащена пятью вентиляторами охлаждения. Видеокарта может не выйти за пределы азиатского региона из-за действующих лицензионных ограничений, однако это еще никогда не останавливало предприимчивых геймеров.