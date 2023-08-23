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Сегодня, 15:18

Представлена геймерская бритва от Razer и Gillette — без подсветки, но с магнитной подставкой

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Razer x Gillette.
Фото Razer

В сети появились фотографии геймерской бритвы от Razer — компания анонсировала коллаборацию с брендом Gillette.

Razer x Gillette.
Фото Razer

Дизайн станка выполнен в узнаваемой черно-зеленой палитре. В комплект с бритвой входит набор лезвий и магнитная подставка с надписью «От геймеров, для геймеров». RGB-подсветки, присущей аксессуаром от компании, нет.

Razer x Gillette.
Фото Razer

Запустить бритвы в продажу планируют в конце августа, цена пока неизвестна.

Razer x Gillette.
Фото Razer

Ранее Razer создала концепт компьютерной мыши, которую также можно использовать как станок для бритья. Это была первоапрельская шутка, однако сейчас апрель далеко позади и, похоже, на этот раз студия не собирается шутить.

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