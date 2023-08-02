Представлен концепт карты GTA 6 — именно так может выглядеть новый Вайс-Сити

Недостаток официальной информации заставляет фанатов делать самые удивительные вещи. Например, рисовать подробную карту GTA 6, опираясь на слухи, утечки и собственные представления. Этим занимается команда «GTA 6 Project Americas», и недавно она выложила в открытый доступ вторую версию карты.

Концепт карты GTA 6. Фото Reddit

На ней можно увидеть не только детальный план Города Порока, но и другие населенные пункты, которые упоминались в «слитых» материалах — например, городок Йорктаун, располагающийся на северо-западе от Вайс Сити. Когда GTA 6 все-таки выйдет — будет очень интересно сравнить фанатскую карту с реальной.