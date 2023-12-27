Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 21:20

Правила для интернет-подписок доработают — снимать деньги «втихую» больше не выйдет

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Freepik

Новые поправки в закон «О защите прав потребителей» заставят интернет-сервисы вроде онлайн-кинотеатров заранее предупреждать абонентов о списывании платы за подписки и другие виды услуг, но произойдет это еще нескоро. В правительстве признали ценность законопроекта, но заметили, что он требует доработки.

Одни из&nbsp;нас, HBO. Google назвал «Одни из нас» самым популярным сериалом 2023 года

Владельцы сервисов уже давно выступают против поправок в изначальном виде, считая, что они приведут к оттоку пользователей. Сообщается, что сейчас они совместно работают с авторами законопроекта, чтобы найти консенсус. В частности, правила должны быть сформулированы так, чтобы не приводить к повышению стоимости подписок.

Источник: РБК
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Британский журнал включил Яшина в число самых влиятельных футболистов всех времен
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Прохоркин обменян из «Сибири» в «Авангард»
«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Новая попытка Жафярова найти новый клуб
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболист «Монако» Александр Головин выступит на стримерском турнире по Dota 2

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости