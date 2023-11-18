Появился трейлер осенней распродажи Steam — она начнется уже скоро

В Сети появился трейлер осенней распродажи Steam, которая будет проходит с 21 по 28 ноября. В нем показали геймплей игр, которые будут участвовать в акциях: Hunt: Showdown, Terraria, Mount and Blade 2: Bannerlord, Spider-Man: Miles Morales и других.



Разумеется, только ими распродажа не ограничится — скидки получит большинство имеющихся в библиотеке магазина игр. Кроме того, будет доступно голосование в разных номинациях Steam Awards.