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5 января, 23:55

Появилось кресло для фанатов игр и Warhammer 40, 000

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Noblechairs

Недавний выход ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader в очередной раз привлек внимание геймеров к вымышленной вселенной бесконечных сражений — и многие не преминули этим воспользоваться.

Фото Noblechairs

В частности, фирма Noblechairs выпустила игровое кресло в духе «Вархаммера» — с золотой аквилой и картой Солнечной системы, центра Империума человечества. Обойдется такое удовольствие недешево, а именно в 619 долларов.

Источник: noblechairs
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