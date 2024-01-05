Появилось кресло для фанатов игр и Warhammer 40, 000

Недавний выход ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader в очередной раз привлек внимание геймеров к вымышленной вселенной бесконечных сражений — и многие не преминули этим воспользоваться.

Фото Noblechairs

В частности, фирма Noblechairs выпустила игровое кресло в духе «Вархаммера» — с золотой аквилой и картой Солнечной системы, центра Империума человечества. Обойдется такое удовольствие недешево, а именно в 619 долларов.