Появилось 4 новых скриншота обновленной Cyberpunk 2077 — на них засветилась культовая Porsche 911
CD Projekt RED продолжает делиться скриншотами грядущего обновления для Cyberpunk 2077.
Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
В новой версии появится метро — игроки смогут путешествовать по Найт-Сити при помощи 19 подземных станций.
Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Более того, в игру добавят возможность ходить на свидания со своей второй половинкой; слушать музыку из радио вне машины или мотоцикла; сразиться по новому против Адама Смэшера и др.
Cyberpunk 2077.
Фото CD Projekt Red
Также в игру добавят культовую Porsche 911 в дизайне группы Джонни Сильверхэнда.
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