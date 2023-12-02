Появилось 4 новых скриншота обновленной Cyberpunk 2077 — на них засветилась культовая Porsche 911

CD Projekt RED продолжает делиться скриншотами грядущего обновления для Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077. Фото CD Projekt Red

В новой версии появится метро — игроки смогут путешествовать по Найт-Сити при помощи 19 подземных станций.

Cyberpunk 2077. Фото CD Projekt Red

Более того, в игру добавят возможность ходить на свидания со своей второй половинкой; слушать музыку из радио вне машины или мотоцикла; сразиться по новому против Адама Смэшера и др.

Cyberpunk 2077. Фото CD Projekt Red

Также в игру добавят культовую Porsche 911 в дизайне группы Джонни Сильверхэнда.