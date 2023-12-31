Появились скриншоты долгожданного продолжения российской игры Мор

Российская студия Ice-Pick Lodge выпустила новые скриншоты кампании Бакалавра из Pathologic 2 («Мор»). Речь идет об очередной порции контента для игры, которая изрядно задержалась — первая кампания вышла еще в 2019-м.

Фото Ice-Pick Lodge

Разработчики рассказали, что геймплей Бакалавра будет напоминать «решение уравнения». Герою придется осматривать пациентов, разговаривать с ними и пытаться узнать историю их болезни.

Некоторые пациенты могут лгать, а в отдельных случаях Бакалавру придется посещать их дома, где развернется «отдельная детективная история».

Дата релиза новой кампании по-прежнему неизвестна.