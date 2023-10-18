Появились первые скриншоты Hogwarts Legacy для Nintendo Switch — зрелище удручает

Страница Hogwarts Legacy наконец-то появилась в магазине Nintendo Switch и немного расстроила ожидающих.

Hogwarts Legacy. Фото Avalanche Software

Если судить по скриншотам, то графику игры пришлось сильно урезать для того, чтобы добиться на портативной консоли максимальной производительности.

Это также сказалось и на весе игры — на Switch игра займет всего 6,8 ГБ, в то время как на ПК игра весит 86 ГБ.

Hogwarts Legacy. Фото Avalanche Software

Релиз игры на Nintendo запланирован на 16 ноября. Hogwarts Legacy обойдется игрокам в 60 долларов или 5 833 рублей.