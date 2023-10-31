Появились первые оценки RoboCop: Rogue City — удалась ли игра с культовым героем?

Критики поделились первыми оценками RoboCop: Rogue City.

У игры довольно смешанные отзывы — многим понравилась стрельба и вкрапление игрового сюжета между второй и третьей частью, но однообразные перестрелки и скучное повествование сильно испортили финальное впечатление.

Robocop: Rogue City. Фото Teyon

Средняя оценка критиков — 6 из 10. Релиз игры запланирован на 2 ноября 2023 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.