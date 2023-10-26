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26 октября, 19:04

Появились первые оценки Alan Wake 2 — видеокарту все же придется прикупить

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Alan Wake 2.
Фото Remedy Entertainment

Критики восторженно отзываются о грядущей Alan Wake 2. Средняя оценка игры — 9 баллов из 10.

Рецензенты остались довольны сюжетом, режиссурой, музыкой и геймплеем. Критик из IGN даже назвал первую часть черновым наброском в сравнении с сиквелом.

Также пользователей немного успокоила информация о том, что игра не будет такой требовательной, как говорилось ранее: для более-менее стабильного игрового опыта хватит и RTX 2060.

Релиз игры состоится уже 27 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Serie.

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