Появились первые фото iPhone 16 — правда, они не от Apple

Инсайдеры поделились своим видением нового iPhone 16.

Инсайдерский взгляд на iPhone 16. Фото Соцсети

Эксперты ожидают от новой линейки размерную сетку дисплеев в 6.3 и 6.9 дюймов, новый чип A18 Pro, увеличивающий производительность смартфона, а также специальную отдельную кнопку на корпусе, отведенную специально для съемки фото и видео.

Инсайдерский взгляд на iPhone 16. Фото Соцсети

Насколько такой взгляд правдив? Узнаем только на одной из презентаций Apple.