Появились цены на Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2

Apple показала цены для своей новой линейки часов — Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

Так, стандартная версия Apple Watch Series 9 GPS обойдется желающим в 399 долларов или 37 645 рублей.

Apple Watch Series 9. Фото Apple

Версия Apple Watch Series 9 GPS + Cellular будет стоить 499 долларов или 47 080 рублей.

Apple Watch Ultra 2. Фото Apple

Для Apple Watch Ultra 2 цена выйдет дороже. У часов будет одна версия (GPS + Cellular) и стоить она будет 799 долларов или 75 385 рублей.