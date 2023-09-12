Появились цены на Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2
Apple показала цены для своей новой линейки часов — Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.
Так, стандартная версия Apple Watch Series 9 GPS обойдется желающим в 399 долларов или 37 645 рублей.
Apple Watch Series 9.
Фото Apple
Версия Apple Watch Series 9 GPS + Cellular будет стоить 499 долларов или 47 080 рублей.
Apple Watch Ultra 2.
Фото Apple
Для Apple Watch Ultra 2 цена выйдет дороже. У часов будет одна версия (GPS + Cellular) и стоить она будет 799 долларов или 75 385 рублей.
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