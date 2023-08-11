Появилась первая фотография PlayStation 5 Slim
В сети появилась первая фотография PlayStation 5 Slim.
PS SLIM.
Фото Andrew Marmo, Twitter
Как стало известно ранее, главной отличительной особенностью slim-версии приставки от обычной станет съемный дисковод, который можно будет приобрести отдельно. Форм-фактор и дизайн консоли, вероятно, останется без каких-либо изменений.
Без изменений также может остаться и цена на консоль — 399 долларов или 40 тысяч рублей.
Дата выхода PS5 Slim пока не названа, но, по слухам, она может появится в продаже до конца 2023 года.
Источник: Twitter
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