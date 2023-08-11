Видеоигры
Новости
Игры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 17:25

Появилась первая фотография PlayStation 5 Slim

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
PlayStation 5 Slim.
Фото Metro

В сети появилась первая фотография PlayStation 5 Slim.

PS SLIM.
Фото Andrew Marmo, Twitter

Как стало известно ранее, главной отличительной особенностью slim-версии приставки от обычной станет съемный дисковод, который можно будет приобрести отдельно. Форм-фактор и дизайн консоли, вероятно, останется без каких-либо изменений.

Без изменений также может остаться и цена на консоль — 399 долларов или 40 тысяч рублей.

Дата выхода PS5 Slim пока не названа, но, по слухам, она может появится в продаже до конца 2023 года.

Источник: Twitter
2
0
Читайте также
Роналду грозит арест за христианский жест после гола в матче «Аль-Насра»
«В Чехии не рады, что я вернулся в КХЛ. Но это моя жизнь». Защитник «Нефтехимика» — о хейте на родине
Центробанк РФ назвал два альтернативных сценария развития экономики
Собянин сообщил о ликвидации беспилотника в Москве
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности в информационном пространстве
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В GTA 6 могут появиться официальные «ролевые» серверы на манер GTA 5 RP

Ремастер Quake 2 появился на торрентах — хакеры взломали игру в день релиза
Новости
RSS RSS
Все новости