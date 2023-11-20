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Сегодня, 20:10

Появилась карта GTA 6 — мир будет больше, чем во всех играх серии

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA Online.
Фото Rockstar Games
Фанатская карта GTA 6.
Фото Reddit
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Составлена примерная карта, которая может быть в GTA 6.

Фанатская карта GTA 6.
Фото Reddit

Фанаты создали карту на основе сливов ранней сборки игры, которые гуляли по сети. Если карта окажется правдой, то она станет самой большой в серии — расстояние между Вайс-Сити и портом Геллхорн по длине будет как вся карта из GTA 5.

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Трейлер GTA 6 обещают показать уже в декабре. Сделают это, скорее всего, на премии The Game Awards, которая пройдет 7 декабря.

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