Появилась карта GTA 6 — мир будет больше, чем во всех играх серии

Составлена примерная карта, которая может быть в GTA 6.

Фанатская карта GTA 6. Фото Reddit

Фанаты создали карту на основе сливов ранней сборки игры, которые гуляли по сети. Если карта окажется правдой, то она станет самой большой в серии — расстояние между Вайс-Сити и портом Геллхорн по длине будет как вся карта из GTA 5.

Трейлер GTA 6 обещают показать уже в декабре. Сделают это, скорее всего, на премии The Game Awards, которая пройдет 7 декабря.