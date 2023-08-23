Появилась цена «портативной» PS5 — за PlayStation Portal придется заплатить 19 тысяч рублей

В сети появилось больше информации о планшете Sony Project Q — теперь он будет называться PlayStation Portal и будет стоить 199 долларов или 19 тысяч рублей.

PlayStation Portal. Фото Sony

Планшет сможет удаленно подключаться к консоли PS5 и запускать игры, установленные на приставки. У планшета 8-дюймовый LCD-дисплей, заточенный под работы в 60 FPS и 1080р. Portal включает в себя все основные функции беспроводного контроллера DualSense, в том числе адаптивные триггеры и тактильную обратную связь.

PlayStation Portal. Фото Sony

В Sony заявили, что PlayStation Portal — это «идеальное устройство для геймеров, которым приходится делить телевизор в гостиной с другими людьми или им просто хочется играть в свои игры с PS5 в другой комнате».

PlayStation Portal поступит в продажу в конце 2023 года.