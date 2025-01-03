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Сегодня, 14:10

Популярный сервис для составления генеалогического древа уходит из России

Евгения Воскресенская
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Очередная потеря для россиян: сервис для составления генеалогического древа MyHeritage скоро станет недоступен в нашей стране.

Об этом россиян уведомили в письме: «MyHeritage вынуждена прекратить предоставление своих услуг в России и прекратить размещение персональных данных российских пользователей».

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Аккаунты вместе со всей информацией будут удалены — для сохранения данных потребуется их скачать или экспортировать до 1 февраля 2025 года. Сообщается, что причиной ухода стали зарубежные санкции.

Источник: Rozetked
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