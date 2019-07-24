Пользователи Fortnite получат подарки в честь дня рождения игры

Epic Games раздаст пользователям Fortnite внутриигровые подарки в честь второго дня рождения "королевской битвы".

Получить их можно будет 25 июля. Какие именно презенты приготовили разработчики — неизвестно. В честь праздника на игровой карте Fortnite также появятся куски именинного торта — съев их во время матча, можно будет восстановить очки здоровья и щита.

С обновлением Fortnite разработчики также добавили новую снайперскую винтовку и ввели бонусные испытания.