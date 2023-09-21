Пользователь Reddit собрал ретро-компьютер и вызвал восторг у олдскульных геймеров

Реддитор с никнеймом wowbobwow опубликовал свою сборку ретро-компьютера, которая вызвала восторг у пользователей сети.

На фотографии wowbobwow показал, как запускает на своем ПК культовую RTS Warcraft 2: Tides Of Darkness.

Ретро-ПК. Фото wowbobwow

Также геймер поделился тем, насколько мощна его «ретро-машина»:

Процессор: Intel Celeron D @ 3.06GHz

Оперативная память: 1gb PC7200

Жесткий диск: 40GB

Дисплей: Gateway VX700 CRT

Графический процессор: Nvidia FX5200 PCI

ОС: Windows 98 Second Edition

Пользователи очень высоко оценили сборку и заявили, что хотели бы собрать похожий компьютер для теплых и ностальгических вечеров за играми детства.