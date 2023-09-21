Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 22:02

Пользователь Reddit собрал ретро-компьютер и вызвал восторг у олдскульных геймеров

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Warcraft 2.
Фото Blizzard

Реддитор с никнеймом wowbobwow опубликовал свою сборку ретро-компьютера, которая вызвала восторг у пользователей сети.

На фотографии wowbobwow показал, как запускает на своем ПК культовую RTS Warcraft 2: Tides Of Darkness.

Ретро-ПК.
Фото wowbobwow

Также геймер поделился тем, насколько мощна его «ретро-машина»:

Процессор: Intel Celeron D @ 3.06GHz
Оперативная память: 1gb PC7200
Жесткий диск: 40GB
Дисплей: Gateway VX700 CRT
Графический процессор: Nvidia FX5200 PCI
ОС: Windows 98 Second Edition

Пользователи очень высоко оценили сборку и заявили, что хотели бы собрать похожий компьютер для теплых и ностальгических вечеров за играми детства.

5
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Отказаться нельзя подписывать. Где «красные линии» в декларациях о нейтралитете наших спортсменов? Колонка политолога
Месси приобрел дом стоимостью 10,75 миллиона долларов во Флориде
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Культовый Quake может получить свой перезапуск

В Cyberpunk 2077 обновили модель Джонни Сильверхенда — теперь он больше похож на Киану Ривза
Новости
RSS RSS
Все новости