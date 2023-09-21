Пользователь Reddit собрал ретро-компьютер и вызвал восторг у олдскульных геймеров
Реддитор с никнеймом wowbobwow опубликовал свою сборку ретро-компьютера, которая вызвала восторг у пользователей сети.
На фотографии wowbobwow показал, как запускает на своем ПК культовую RTS Warcraft 2: Tides Of Darkness.
Ретро-ПК.
Фото wowbobwow
Также геймер поделился тем, насколько мощна его «ретро-машина»:
Процессор: Intel Celeron D @ 3.06GHz
Оперативная память: 1gb PC7200
Жесткий диск: 40GB
Дисплей: Gateway VX700 CRT
Графический процессор: Nvidia FX5200 PCI
ОС: Windows 98 Second Edition
Пользователи очень высоко оценили сборку и заявили, что хотели бы собрать похожий компьютер для теплых и ностальгических вечеров за играми детства.
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