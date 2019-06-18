Полинский покинул пост после скандального киберспортивного турнира

Генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский покинул свой пост.

– Я покинул свою должность. Больше никаких комментариев дать не могу, – цитируют "РИА Новости" Полинского.

Причину отставки экс-чиновник уточнять не стал. В Москве 15 июня прошел турнир по FIFA 19 Moscow Cyber Cup, по информации источника, на мероприятии было 10-12 зрителей.

В Москве на турнир по киберспорту выделили 37 миллионов. Пришло 10 зрителей