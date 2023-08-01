Киберспорт
Новости
Игры
Главная
Киберспорт

Сегодня, 14:10

Полицейские в GTA 6 станут намного умнее, чем в GTA 5

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Сети появились слухи, что полиция в GTA 6 станет куда умнее своих коллег из предыдущих частей. Например, копы научатся запоминать машины главных героев — и простая перекраска уже не поможет уйти от погони.

В частности, полицейские будут пытаться окружать героев, а вместо стрельбы на поражение сначала попытаются арестовать. В конце концов они перестанут появляться «из воздуха», а будут подъезжать к месту преступления спустя некоторое время.

Официального подтверждения пока не было, но поверить в умных копов несложно — Rockstar делала шаги в эту сторону еще в Red Dead Redemption 2, где появилась система свидетелей.

GTA 6 — продолжение культовой серии игр от Rockstar в жанре action-adventure. Игроков ждет возвращение в Вайс-Сити — солнечный мегаполис, созданный по подобию реального Майами.

Источник: Essentially Sports
1
0
Читайте также
Килиан Мбаппе больше не может активировать опцию продления контракта с «ПСЖ»
На теннисном турнире в Вашингтоне отменили рукопожатия украинских игроков с белорусами и россиянами
В ЛНР заявили о захвате большого количества оружия НАТО
Флаг Исландии снят с флагштока на здании посольства в Москве
Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Марафон» и BetBoom сразятся в CS:GO

Китайские геймеры возненавидели Genshin Impact — виноват в этом один из персонажей
Новости
RSS RSS
Все новости