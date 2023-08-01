Полицейские в GTA 6 станут намного умнее, чем в GTA 5

В Сети появились слухи, что полиция в GTA 6 станет куда умнее своих коллег из предыдущих частей. Например, копы научатся запоминать машины главных героев — и простая перекраска уже не поможет уйти от погони.

В частности, полицейские будут пытаться окружать героев, а вместо стрельбы на поражение сначала попытаются арестовать. В конце концов они перестанут появляться «из воздуха», а будут подъезжать к месту преступления спустя некоторое время.

Официального подтверждения пока не было, но поверить в умных копов несложно — Rockstar делала шаги в эту сторону еще в Red Dead Redemption 2, где появилась система свидетелей.

GTA 6 — продолжение культовой серии игр от Rockstar в жанре action-adventure. Игроков ждет возвращение в Вайс-Сити — солнечный мегаполис, созданный по подобию реального Майами.