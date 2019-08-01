Pokemon GO скачали более миллиарда раз

Разработчики Pokemon GO сообщили, что игру загрузили более миллиарда раз. В честь этого студия Niantic и издатель The Pokemon Company выпустили особый рекламный ролик.

Ранее стало известно, что в августе проведут первый официальный PvP-турнир по Pokemon GO. Соревнование пройдет в рамках Pokemon World Championships 2019 в США. Там же устроят чемпионаты по Pokemon Trading Card Game, Pokemon Ultra Sun и Pokemon Ultra Moon.

Pokemon GO — бесплатная мобильная игра с элементами дополненной реальности, выпущенная в июле 2016 года. О первых 500 миллионах загрузок разработчики отчитались уже спустя пять месяцев. Релиз в России состоялся в сентябре 2018 года.