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Показан новый сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 — графика в ролике не восхитила фанатов

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото GSC

Вышел новый сюжетный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2. Он посвящен драматической истории Бродяги — бывшего «монолитовца», впервые появившегося в «Зове Припяти». Злая воля заставляла Бродягу делать то, чего он не хотел — и, освободившись, он стал носить с собой пустую гильзу в качестве талисмана.

Впрочем, довольными остались не все игроки. В комментариях многие отметили проблемы с графикой. «Мимику словно нейронка делала» — удивился один из пользователей. «Текстуры нормальные, а вот со светом так и не научились работать...» — заметил еще один комментатор.

S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сознались, что не знают, когда игра будет готова

Предположительно, S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в феврале 2024 года.

Источник: YouTube
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