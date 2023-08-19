Показали все фаталити и добивания из беты Mortal Kombat 1 — игра стала кровавее

В сети появился ролик, в котором показали все доступные на данный момент добивания в Mortal Kombat 1. Видео не очень длинное, но по нему уже можно понять, что игра стала в разы кровавее прошлых игр серии.

Особо сильно геймерам понравились добивания от Саб-Зиро, Китаны и Кенши:

«Блин, фаталити Саб-Зиро чересчур жесткое...», — комментарий пользователя на YouTube.

«Фаталити Саб-Зиро, Китаны и Кенши — это что-то отвратительно прекрасное!», — комментарий пользователя на YouTube.

Доступ к бета-тесту файтинга получили все пользователи PS5 и Xbox Series, купившие расширенное издание игры. Тестирование продлится до 22-го августа.

Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19 сентября для ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.