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Сегодня, 16:04

Показали трейлер «русского Сталкера» — игроки в предвкушении

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Pioner.
Фото GFA Games

В сети появился трейлер игры многопользовательского шутера Pioner — игры, которую некоторые игроки окрестили русским ответом на S.T.A.L.K.E.R.

Проект разрабатывает российская студия GFA Games. Как описывает игру сама студия, Pioner — это экшен-ММОРПГ, в которой особое внимание уделяется событиям, фракциям и заданиям, в которых игроки принимают участие.

В игре можно будет взять на себя роль наемника, бандита, охранника каравана, исследователя, первопроходца. В одиночку или в компании друзей игроку придется выживать в мире пост-апокалипсиса.

Pioner.
Фото GFA Games

Дубляжом игры займется студия GamesVoice. Она же анонсировала выпуск полноценной русской озвучки для культовой «Вайс-Сити».

GTA Vice City. У «Вайс-Сити» появится профессиональный русский дубляж — спустя 21 год

Релиз Pioner состоится на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра должна выйти до конца года.

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