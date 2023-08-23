Видеоигры
Новости
Игры
Главная
Видеоигры

Сегодня, 16:50

Показали трейлер игры про Робокопа — игра выглядит очень дешево

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Robocop: Rogue City.
Фото Teyon

В сети появилось новое видео шутера RoboCop: Rogue City в нем показали геймплей за персонажа культового боевика конца 80-х. Выглядит все дешево.

Игра сделана на движке Unreal Engine 5. В ролике показали несколько сцен, где полицейский общается с мирными жителями и сцены перестрелок.

Несмотря на обилие жестокости в боевых сценах, игроки говорят, что все выглядит дешево — стрельба из культового пистолета однообразна, а противники напоминают обычных злодеев-болванчиков с слабым уровнем ИИ.

Robocop: Rogue City.
Фото Teyon

Это, впрочем, не мешает геймерам получать удовольствие и ждать выхода проекта.

«Даже если это и не выглядит как лучшая игра в мире, мне все равно очень приятно, что про Робокопа сделают игру», — комментарий пользователя YouTube.

Выход RoboCop: Rogue City запланирован на осень 2023 года.

1
0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представлена геймерская бритва от Razer и Gillette — без подсветки, но с магнитной подставкой
Новости
RSS RSS
Все новости