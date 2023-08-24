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Сегодня, 19:07

Показали трейлер Genshin Impact в стиле GTA — дата выхода пока неизвестна

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Project Mugen.
Фото NetEase

Студия NetEase опубликовала полноценный трейлер Project Mugen — геймеры называют игру GTA 5 в стиле Genshin Impact.

На деле же все куда сложнее. Игру можно сравнить не только с двумя нашумевшими проектами — Project Mugen совмещает в себе атрибуты большинства современных проектов. Большой открытый мир, похожий на мир игры Persona 5, боевая система, присущая экшен-JRPG, а также полет на паутине, как в Marvel's Spider-Man от Insomniac Games.

Project Mugen.
Фото NetEase

Project Mugen выйдет на ПК, Android, IOS, PlayStation 5 и Xbox Series. Дата выхода игры пока неизвестна, однако любой желающий может записаться на бета-тест.

Project Mugen. На ПК, Android и iOS выйдет игра Project Mugen — она похожа на GTA и Genshin Impact

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