Показали трейлер Genshin Impact в стиле GTA — дата выхода пока неизвестна

Студия NetEase опубликовала полноценный трейлер Project Mugen — геймеры называют игру GTA 5 в стиле Genshin Impact.

На деле же все куда сложнее. Игру можно сравнить не только с двумя нашумевшими проектами — Project Mugen совмещает в себе атрибуты большинства современных проектов. Большой открытый мир, похожий на мир игры Persona 5, боевая система, присущая экшен-JRPG, а также полет на паутине, как в Marvel's Spider-Man от Insomniac Games.

Project Mugen. Фото NetEase

Project Mugen выйдет на ПК, Android, IOS, PlayStation 5 и Xbox Series. Дата выхода игры пока неизвестна, однако любой желающий может записаться на бета-тест.