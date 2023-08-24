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Показали новый трейлер S.T.A.L.K.E.R 2 — игру официально перенесли

Владислав Шалганов
Корреспондент
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S.T.A.L.K.E.R 2.
Фото GSC Game World

В сети опубликовали новый геймплейный трейлер ожидаемого шутера S.T.A.L.K.E.R 2. Вместе с новым трейлером студия GSC Game World также официально перенесла дату релиза игры — проект не выйдет раньше первой половины 2024 года.

В трейлере показали несколько перестрелок и, уже ставший культовым, болт, которым игрок может проверить наличие аномалии.

S.T.A.L.K.E.R 2.
Фото GSC Game World

Из показанного геймплея можно заметить, что студия значительно переработала систему стрельбы — выстрелы ощущаются реалистичнее, а отдача более осязаемой, чем в предыдущих частях.

S.T.A.L.K.E.R 2.
Фото GSC Game World

Также показали несколько мутантов (среди них собаки, плоть и кровосос), а закончили ролик выбросом — распространением аномальной энергии вместе с пси-излучением.

S.T.A.L.K.E.R.
Фото GSC Game World
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