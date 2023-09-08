Показали новые скриншоты Pioner — игроки зовут ее «убийцей» S.T.A.L.K.E.R. 2

Студия GFA Games поделилась скриншотами из готовящегося ММО-шутера Pioner.

Pioner. Фото GFA Games

Как сообщают разработчики, Pioner — это игра, где упор делается на выживание, исследования окружающего мира и выполнение PVE- и PVP-миссий.

Pioner. Фото GFA Games

Мир игры поделен на регионы, каждый из который полностью открыт для исследования и наполнен различными активностями. Игроку в одиночку или в компании других игроков придется исследовать таинственные аномалии, сражаться с монстрами и различными фракциями.

Pioner. Фото GFA Games

Сеттинг, вооружение и система фракций очень напоминает S.T.A.L.K.E.R. — об этом часто говорят игроки в комментариях.

Дата релиза игры пока неизвестна. Pioner выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.