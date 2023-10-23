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Сегодня, 14:02

Показали геймплей масштабной Squadron 42 — Starfield такое и не снилось

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Squadron 42.
Фото Cloud Imperium Games

Создатели Star Citizen поделились большим геймплейным роликом Squadron 42 — это сюжетный sci-fi экшен с самым звездным актерским составом.

Впервые Squadron 42 анонсировали в 2014 году — с того момента игра считалась бесконечным долгостроем, который никогда не дойдет до релиза, однако свежие новости очень порадовали геймеров. Игра отлично выглядит и отлично играется — в проекте будут как наземные массовые перестрелки, так и космические баталии — Тодд Говард со своим Starfield сейчас выглядит в роли аутсайдера.

Squadron 42.
Фото Cloud Imperium Games

Еще одним большим преимуществом игры является звездный актерский состав — в ролике можно заметить Джиллиан Андерсон из «Секретных материалов», Марка Хэммила из «Звездных войн» и Гари Олдмана из фильма «Пятый элемент».

Squadron 42.
Фото Cloud Imperium Games

Как заявили разработчики из Cloud Imperium Games, сейчас Squadron 42 находится на стадии полировки, однако у игры до сих пор нет даты релиза.

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