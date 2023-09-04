Подписка PlayStation Plus подорожает 6 сентября
Sony увеличивает цены на подписки PlayStation Plus с 6 сентября.
Пока неизвестно, как сильно поднимутся цены для турецких аккаунтов. Это станет известно только в момент подорожания. В Европе ситуация с подписками будет следующая:
— С 60 до 72 евро за Essential
— С 100 до 126 евро за Extra
— С 120 до 152 евро за Deluxe
Marvels Spider-Man.
Фото Insomniac Games
Стандартная цена на игры в Турции поднялась до 1500 лир, или 5400 рублей. Ранее у российских игроков появились проблемы с заведением турецких аккаунтов PSN.
Пользователям советуют пользоваться платными VPN для обхода блокировок и защиты аккаунта от блокировки.
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