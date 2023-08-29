Почему в Starfield не озвучен главный герой? Разработчики дали ответ

В Fallout 4 реплики главного героя были озвучены, но не в Starfield. И разработчики объяснили, почему сделали именно такой выбор.

Оказалось, что в определенный момент уже был нанят актер озвучки, но, послушав его, авторы игры поняли, что он звучит «слишком специфично». А это могло помешать игрокам вжиться в роль собственноручно созданного персонажа.

Повлияла на это решение и критика Fallout 4 — многим игрокам либо не нравился голос главного героя, либо тот факт, что озвучка отличалась от текста.