По вселенной Ведьмака сделают мультфильм — уже есть первые кадры



Netflix показала трейлер аниме «Ведьмак: Сирены Глубин». Его сюжет развернется во время событий первого сезона сериала от студии.

Примечательно также и то, что образы героев больше соответствуют сериальным персонажам, а не версиям из книги или игры.

Геральта из Ривии нанимают расследовать серию нападений на людей в приморской деревне. Ведьмак оказывается втянут в вековой конфликт между людьми и обитающими в морских глубинах русалками.

Чтобы разрешить эту тайну прежде, чем неприязнь между двумя расами выльется в открытое противостояние, Геральт должен положиться на помощь друзей, как старых, так и новых, — сообщается в синопсисе аниме.

Релиз «Сирены глубин» запланирован до конца 2024 года.