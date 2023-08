По «Властелину колец» делают еще одну игру — на этот раз про гномов

Студия Free Range Games показала 13 минут геймплея новой The Lord of the Rings: Return to Moria — это survival-action с элементами крафта предметов, где игроку придется вжиться в роль гномов.

История игры развернется в четвертую эпоху Средиземья спустя несколько лет после событий оригинальной трилогии Властелин колец. Гномы отправятся в Мглистые горы, чтобы наконец вернуть себе Морию — игрокам предстоит обустраивать базы, исследовать руины подземного царства, добывать драгоценности и отбиваться от орков.

The Lord of the Rings: Return to Moria. Фото Free Range Games

Релиз игры запланирован на 24 октября для ПК и PlayStation 5.