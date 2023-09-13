По The Witcher 3 выйдет большая настольная игра

Студия CD Projekt RED анонсировала настольную игру по вселенной третьего Ведьмака — «The Witcher: Path of Destiny».

Игроки смогут выбрать одного из персонажей (среди них есть Геральт, Йеннифэр, Весемир, Цири и Лютик) с уникальными картами и способностями, и пережить поворотные события, происходящие в культовой вселенной.

The Witcher: Path of Destiny. Фото CD Project Red

Игра выйдет не сразу же, на нее планируют собрать деньги при помощи добровольных пожертвований — старт краудфандинга запланирован на 19 октября.