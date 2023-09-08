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Сегодня, 19:02

По игре The Witcher 3 вышла Монополия

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Witcher 3.
Фото CD Project Red

Компания The Op Games выпустила Монополию по игре The Witcher 3.

Witcher 3 Monopoly.
Фото The OP Games

Это тематическая версия классической настольной игры — в этой версии игроков ждут тематические фигурки, карточки и валюта, отсылающие к полюбившейся игре от польских разработчиков CD Projekt Red.

Witcher 3 Monopoly.
Фото The OP Games

Недвижимость в этой версии заменили на армии монстров, которые игроки будут покупать и продавать между собой.

Стоимость игры — 45 долларов или 4415 рублей.

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