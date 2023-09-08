По игре The Witcher 3 вышла Монополия

Компания The Op Games выпустила Монополию по игре The Witcher 3.

Witcher 3 Monopoly. Фото The OP Games

Это тематическая версия классической настольной игры — в этой версии игроков ждут тематические фигурки, карточки и валюта, отсылающие к полюбившейся игре от польских разработчиков CD Projekt Red.

Witcher 3 Monopoly. Фото The OP Games

Недвижимость в этой версии заменили на армии монстров, которые игроки будут покупать и продавать между собой.

Стоимость игры — 45 долларов или 4415 рублей.