По игре The Witcher 3 вышла Монополия
Компания The Op Games выпустила Монополию по игре The Witcher 3.
Witcher 3 Monopoly.
Фото The OP Games
Это тематическая версия классической настольной игры — в этой версии игроков ждут тематические фигурки, карточки и валюта, отсылающие к полюбившейся игре от польских разработчиков CD Projekt Red.
Witcher 3 Monopoly.
Фото The OP Games
Недвижимость в этой версии заменили на армии монстров, которые игроки будут покупать и продавать между собой.
Стоимость игры — 45 долларов или 4415 рублей.
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