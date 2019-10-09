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PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

09:00

Компания Sony объявила, что PlayStation 5 поступит в продажу в конце 2020 года.

Разработчики рассказали, что игровая консоль получит геймпад с новой системой вибрации. В описании на сайте указано, что с ее помощью пользователи «смогут ощутить разницу между столкновением в гоночном симуляторе и подкатом в FIFA».

Изменения коснутся также кнопок R2 и L2. Разработчики игр смогут программировать их, чтобы увеличивать или снижать сопротивление нажатию. Это позволит сделать управление более отзывчивым и интуитивным.

Больше информации о PS5 раскроют позднее. Представители Sony отметили, что в разработке новой консоли стремились усилить чувство погружения в игру.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/games/news/sony-nazvala-datu-vykhoda-playstation-5

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