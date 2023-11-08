PlayStation 5 Slim выглядит куда меньше своей старшей модели — фото в сравнении

PlayStation 5 Slim оказалась намного меньше оригинальной пятой приставки.

PlayStation 5 Slim. Фото Соцсети

Несмотря на уменьшенный размер, внутри консоли находится то же железо, что и в PlayStation 5. Главным отличием кроме размера можно считать наличие съемного дисковода, который можно приобрести отдельно.

В России PlayStation 5 Slim выйдет не раньше января 2024 года — об этом рассказали представители магазина «М.Видео».