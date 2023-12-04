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PlayStation 5 Slim уже можно предзаказать в России — консоль стоит 80 тысяч рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Sony/М.Видео

В сети магазинов «М.Видео» открылись предзаказы на Slim-версию игровой консоли PlayStation 5. В качестве даты начала продаж указано 20 декабря.

PlayStation Portal. В России можно предзаказать PlayStation Portal — это планшет для стриминга с PlayStation 5

Заплатить за удовольствие придется немало — предзаказ стоит почти 80 тысяч рублей, в то время как покупка обычной версии обойдется покупателю в 68 тысяч (с дисководом) или даже 62 тысячи без него.

Пока в магазине доступна только Slim-версия с дисковым приводом. Вполне вероятно, что полностью цифровая модель будет заметно дешевле.

Источник: М.Видео
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