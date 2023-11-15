PlayStation 5 Slim появится в России 14 декабря — консоль будет значительно дороже обычной PS5

В онлайн-магазине DNS начался предзаказ на PlayStation 5 Slim и PlayStation 5 Slim Digital Edition. Официальный старт продаж консолей в России начнется 14 декабря.

PlayStation 5. Фото Sony

За версию PS5 Slim без дисковода придется заплатить больше, чем за стандартную старшую версию — 70 тысяч рублей, в том же DNS цена на PS5 c 825 ГБ памятью составляет 66 тысяч рублей. Версия с дисководом обойдется в 80 тысяч рублей.

Встроенная память в обеих версиях PlayStation 5 Slim увеличена до 1 терабайта. В остальном железо консоли осталось без изменений.