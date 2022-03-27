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Сегодня, 23:07

Players заняли второе место в группе C, обыграв Team Liquid

Читать «СЭ» в
ESL Pro League.

Сегодня, 27 марта, прошли последние матчи группы С на ESL Pro League. В матче Players против Team Liquid российский коллектив одержал победу со счетом 2-0.

Первая карта Dust 2 прошла без шансов на победу для Liquid. Итог — 16-1 в пользу ex-Gambit. На второй карте Overpass Liquid оказали более ощутимое сопротивление, но все же уступили со счетом 10-16.

ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля в Дюссельдорфе, Германия. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 823 000 долларов США и слот на BLAST Premier: World Final 2022.

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