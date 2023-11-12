Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 14:21

Платная лошадь для World of Warcraft собрала больше денег, чем Starcraft 2 за 13 лет

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Starcraft 2.
Фото Blizzard

Джейсон Тор (один из авторов Starcraft 2) выразил разочарование современными игроками, которые тратят на скины больше, чем на игры.

По его словам, облик на лошадь за 15 долларов в World Of Warcraft принес Blizzard больше денег, чем вся франшиза Starcraft за все время ее существования.

«Придурки просто продолжают донатить... Это самое большое разочарование, чувак. Я два года сверхурочно работал над Starcraft 2 и она принесла меньше денег, чем первая лошадь в World of Warcraft», — рассказал Тор.

Стратегия Starcraft 2 заработала 2 миллиона проданных копий в первые дни продаж. Серия всегда была финансово успешной и любимой фанатами.

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Овечкин забросил 826 шайб в НХЛ и повторил рекорд Гретцки по голам в пустые ворота
«Иностранцы доставали наши флаги и кричали: «Россия, вперед!» Как хоккеист после карьеры посвятил себя теннису
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Израиль продал Финляндии систему ПРО «Праща Давида» за €317 млн
Маск одним словом оценил новость об участии ВСУ в подрыве «Северных потоков»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Сын Плющенко выдал гениальный прокат под Джексона!
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Кузнецов забил, Овечкин — снова нет
Анна Щербакова снова на льду: программа под «17 мгновений весны»
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Главный тренер СКА Ротенберг высказался о журналистах
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Подпишет ли «Торпедо» новый договор с Ларионовым?
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
«Трактор» обыграл ЦСКА и одержал пять побед подряд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Mortal Kombat 1 появилось фаталити в честь дня благодарения — оно получилось особенно жестоким
Новости
RSS RSS
Все новости