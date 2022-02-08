Pkmk рассказал о причинах ухода из NaVi

Профессиональный игрок в Apex Legends Артем pkmk Нечаев специально для поделился подробностями ухода из состава Natus Vincere.

«У меня была сильная обида на пацанов. Они вместе со мной рофлили, что меня скоро кикнут. Я думал, что ко мне хотя бы кто-то подойдет, скажет, что есть такие-то проблемы, что нужно работать в таком направлении. Но в СНГ никто не умеет говорить о проблемах. Всем проще поменять состав, чем разбираться в проблемах. Люди просто не умеют их решать. Кик для большинства всегда выглядит проще. Я не буду говорить, что я белый и пушистый, где-то возможно был неправ. Многое зависит от менталитета. В Америке все говорят друг другу: вы лучшие, вы все можете. У нас так не принято. У нас если ты играешь хорошо — то так и должно быть. А если плохо, то ты...» — приводит слова Нечаева Cybersport.Metaratings.ru.

Нечаев присоединился к NaVi в мае 2019 года вместе с Никитой clawz Марчинским и Алексеем Cypher Янушевским. Команда заняла второе место на Apex Legends Preseason Invitational.

В октябре того же года киберспортсмена перевели в запас, а позже его выкупила Winstrike.