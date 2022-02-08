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Сегодня, 19:22

Pkmk рассказал о конфликте с участником Magicians dsblf

Анна Горшкова
Корреспондент

Профессиональный игрок в Apex Legends Артем pkmk Нечаев рассказал о конфликте с участником Magicians Давидом dsblf Хачапуридзе.

«На самом деле меня просто поставили перед фактом. Я не хочу с тобой общаться, и все. На этом наше общение закончилось. Бывает такое, что люди просто не сходятся. Ничего страшного. Счастья тебе, «старый», живи, кайфуй», — приводит слова Нечаева Cybersport.Metaratings.ru.

Dsblf, как и pkmk, является профессиональным игроком в Apex Legends, а также стримит на Twitch. В какой-то момент у киберспортсменов произошел конфликт, после которого Хачапуридзе решил прекратить общение с Нечаевым.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/menya-prosto-postavili-pered-faktom-pkmk-o-konflikte-s-dsblf-1193656/
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