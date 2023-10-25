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25 октября, 21:00

ПК-версия GTA 6 может задержаться

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

GTA 6 все еще не получила официального анонса, но слухов о ней становится все больше и больше. Так, инсайдер Tez2 поведал, что ПК-версия игры скорее всего задержится — дескать, сейчас в ней гораздо больше багов, чем на консолях.

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Поэтому Rockstar и выделила дополнительное время на оптимизацию, не желая наступать на те же грабли, что и разработчики портов The Last of Us и Star Wars: Jedi — Fallen Order. Учитывая, что игры Rockstar и раньше частенько задерживались с выходом на ПК — поверить во все это несложно.

Источник: TG-канал Steam Community
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